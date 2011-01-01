300 مليار متر مكعب واردات الصين من غاز آسيا الوسطى وميانمار

قالت شركة البترول الوطنية الصينية إن بكين استوردت 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب بين الصين ودول آسيا الوسطى وخطوط الأنابيب بين الصين وميانمار منذ تشغيلها، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.



وباعتبارهما عنصرين رئيسيين لخطوط نقل الطاقة في شمال غربي الصين وجنوب غربيها، استوردت الصين عن طريقهما 51.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2018، ارتفاعًا من 15.3 مليار متر مكعب في عام 2011.



وتشير التقديرات إلى أن 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يمكن أن تحل محل نحو 399 مليون طن من الفحم، ما يساعد على خفض انبعاث 426 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون و6.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت.



وتسعى الصين لتحويل مناطق في البلاد لاستخدام الغاز في التدفئة بدلا من الفحم سعيا لتطهير البيئة.



وقالت الشركة إن أعمال الإنشاء والتشغيل لخطوط الأنابيب، باعتبارها مشاريع مهمة تربط البنية التحتية في ظل مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، خلفت ما يقرب من 10 آلاف وظيفة وعززت تطوير صناعة البترول في الدول المشاركة.



وتجاوزت واردات الصين من الغاز الطبيعي 90 مليون طن، وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال من 25 دولة في آسيا- المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، أرقاما قياسية مرتفعة تصل إلى أكثر من 53 مليون طن، بما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الواردات.