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اقتصاد

اتفاقيتان و10 مذكرات تفاهم تعزز التعاون بين الإمارات وإندونيسيا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، اليوم الأربعاء، مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، جلسة مباحثات رسمية، بقصر بوجور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

تناولت جلسة المباحثات المشتركة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشملت الاتفاقيات التي تبادلها البلدان:
1- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، تبادلها من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومن الجانب الإندونيسي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الخارجية.

2- مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، تبادلها من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومن الجانب الإندونيسي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، وزيرة الخارجية.

3- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، مع رياميزارد رياكودو وزير الدفاع الإندونيسي.

4- مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية - وزارة التغير المناخي والبيئة، تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، مع سوسي بودجياستي، وزيرة الشئون البحرية والثروة السمكية.

5- مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 30-11-1995، وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وسري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية.
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