أمين عام المفوضية الأوروبية يغادر منصبه بعد انتخاب "دير لاين"

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن مارتين زلماير، أمين عام المفوضية الأوروبية، سيغادر منصبه ليترأس ممثلية المفوضية في فيينا.



ونظرا لكونه ألماني، فإن بقاء زلماير في منصبه سيتعارض مع العرف المتبع، وذلك بعد اختيار الألمانية أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية، ومن المقرر أن تتسلم فون دير لاين مهام منصبها في نوفمبر.



وتم اختيار زلماير، وهو مساعد بارز لرئيس المفوضية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر، لمنصبه الحالي في فبراير من العام الماضي، في إجراءات تم التكتم عليها وانتقدها فيما بعض أمين المظالم بالاتحاد الأوروبي، ووصفها النواب الأوروبيون بأنها "أشبه بالانقلاب".



وبعد تعيينه، اتضح أن زلماير تقدم لشغل المنصب بعدما أبقى يونكر أمر تقاعد الأمين العام السابق للمفوضية سرا.



وكال يونكر ومفوضوه اليوم المديح لزلماير، وأثنوا على "إدارته الفعالة" للمفوضية و"إحساسه غير العادي بالمسؤولية".



وأعلنت المفوضية أنه قبل أن يتولى زلماير مهامه في فيينا في الأول من نوفمبر، سيظل يعمل مستشارا ليونكر في "الأمور الاستراتيجية المهمة".