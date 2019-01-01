نائب عراقي: أمن المعلومات أصبح مستباح في البلاد

أكد النائب العراقي، كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، أن أمن المعلومات الذي يمثل أخطر شئ في جميع دول العالم، أصبح شبه مستباح في العراق، لعدم وجود آليات لحماية تلك المعلومات.



وقال الصيادي في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن تشتت إدارة الدولة في مجال الاتصالات بين عدة مستويات، مع وجود تنافس من بعض القوى السياسية، جعل تلك الأطراف تنشغل بالخلاف على أموال هذا القطاع بدلا من تقديم الخدمة الجيدة له، مضيفا أن خدمة الإنترنت ب‍العراق هي الأسوأ والأعلى سعرا بين جميع دول العالم.



وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا بشأن ما أثير حول تصدر العراق قائمة الدول الأسوأ تقديما لخدمات الإنترنت في العالم، مؤكدة أن وزارة الاتصالات لم تستجب لرؤية الهيئة بشأن ملف الإنترنت وآلية إدارته وتنظيمه، فيما أعربت الوزارة ذاتها عن استعدادها للتعاون والتكاتف مع الهيئة لتحسين الخدمات والارتقاء بواقع قطاع الاتصالات في العراق.