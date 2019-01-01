وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة: برلين حليف جدير بالثقة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب-كارنباور أن بلادها حليف جدير بالثقة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقالت الوزيرة، التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء في بيانها الحكومي الأول عقب أداء اليمين الدستورية وزيرة للدفاع أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "نحن حليف جدير بالثقة... نعلم إلى أي جانب من الطاولة نجلس".



وطالبت كرامب-كارنباور بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وقالت: "أتمسك بهدف الحكومة الألمانية، الذي اتفق عليه كافة الحلفاء، وهو السعي نحو زيادة النفقات إلى نسبة 2% (من الناتج المحلي الإجمالي".



وأكدت الوزيرة سعيها نحو زيادة نفقات الدفاع على نحو تدريجي، داعية إلى زيادة هذه النفقات إلى 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وقالت: "إذا كان يتعين على الجيش الألماني إظهار القدرات التي نطلبها منه... فيجب مواصلة زيادة نفقات الدفاع... سنحتاج إلى زيادة النفقات إلى نسبة 5ر1% (من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2024، وبالتالي إلى مسار نمو متواصل في هذا الاتجاه، وأنا سأعمل من أجل هذا الهدف".



وكانت كرامب-كارنباور أعلنت من قبل دعمها لهدف الشركاء في حلف الأطلسي، بزيادة النفقات إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقالت الوزيرة، في إشارة إلى مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بذلك: "الأمر لا يتعلق برغبات خارجية أو بالتسليح"، موضحة في المقابل أنه يتعين على ألمانيا أن تكون شريكا جديرا بالثقة في الناتو.



تجدر الإشارة إلى أن الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينظر بتشكك إزاء المطالب بزيادة نفقات الجيش الألماني.



وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن السلام ليس أمر بديهيا، مضيفة أن هذا يتضح من النزاع الإيراني في مضيق هرمز.



وكانت كرامب-كارنباور حصلت على أوراق تعيينها وزيرة للدفاع يوم الأربعاء الماضي، لتخلف الوزيرة السابقة أورزولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية.