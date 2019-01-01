الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة: برلين حليف جدير بالثقة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب-كارنباور أن بلادها حليف جدير بالثقة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الوزيرة، التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء في بيانها الحكومي الأول عقب أداء اليمين الدستورية وزيرة للدفاع أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "نحن حليف جدير بالثقة... نعلم إلى أي جانب من الطاولة نجلس".

وطالبت كرامب-كارنباور بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وقالت: "أتمسك بهدف الحكومة الألمانية، الذي اتفق عليه كافة الحلفاء، وهو السعي نحو زيادة النفقات إلى نسبة 2% (من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكدت الوزيرة سعيها نحو زيادة نفقات الدفاع على نحو تدريجي، داعية إلى زيادة هذه النفقات إلى 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وقالت: "إذا كان يتعين على الجيش الألماني إظهار القدرات التي نطلبها منه... فيجب مواصلة زيادة نفقات الدفاع... سنحتاج إلى زيادة النفقات إلى نسبة 5ر1% (من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2024، وبالتالي إلى مسار نمو متواصل في هذا الاتجاه، وأنا سأعمل من أجل هذا الهدف".

وكانت كرامب-كارنباور أعلنت من قبل دعمها لهدف الشركاء في حلف الأطلسي، بزيادة النفقات إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزيرة، في إشارة إلى مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بذلك: "الأمر لا يتعلق برغبات خارجية أو بالتسليح"، موضحة في المقابل أنه يتعين على ألمانيا أن تكون شريكا جديرا بالثقة في الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينظر بتشكك إزاء المطالب بزيادة نفقات الجيش الألماني.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن السلام ليس أمر بديهيا، مضيفة أن هذا يتضح من النزاع الإيراني في مضيق هرمز.

وكانت كرامب-كارنباور حصلت على أوراق تعيينها وزيرة للدفاع يوم الأربعاء الماضي، لتخلف الوزيرة السابقة أورزولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل مقتل صاحب شركة بفيصل.. بواب هشم رأسه بـ"رجل كنبة" لسرقته

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

منذ يوم

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

منذ حوالي 16 ساعة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة 20 ألف طفل مصري بـ«فيروس سي»

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

ستوديو

هبة مجدي بإطلالة جديدة على "إنستجرام" (شاهد)

مولر أمام الكونجرس: روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

من يحمل الدرع؟.. سيناريوهات جولة حسم الأهلي للدوري

الهضبة يؤجل طرح ألبومه.. تعرّف على الموعد الجديد

ads

رياضة

رئيس بايرن ميونخ يستعد لترك منصبه

"الليجا" تعلن النغمة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم

رئيس المقاولون العرب: لا تساهل فى مباراة الأهلى

الأهلي يتفوق على المقاولون العرب بـ49 فوزا مقابل 7 لذئاب الجبل

الرئيس نيوز

"الفلاحين": شائعة تسمم البطيخ جولة من جولات الحرب على السوق المصرية

متحدث "النواب": لا خلاف بين عبد العال وأي من أحزاب البرلمان

صلاح حسب الله: الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر فرض عين على البرلمان في الدور المقبل

خاص: إجراءات حكومية صارمة للقضاء على إغراق الأسواق بالسلع الفاسدة

منوعات

طريقة غير عادية تختار بها الملكة إليزابيث أزياءها يوميًا

زوج أحذية رياضية يباع في مزاد مقابل 437 ألف دولار

روبوت "فيودور" الروسي سجل أول مدونة على "تويتر"

لعبة "ببجي" تقود فتاة سعودية للانتحار

كشكول

التعليم العالي : هندسة عين شمس تتصدر جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا في سباق Formula Student بإنجلترا

"المهن التعليمية" تحدد موعد صرف مستحقات صندوق الزمالة للمعلمين

محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية

"التعليم" تعلق على قضية طالبة الـ7% بالثانوية العامة .. النيابة هي الفيصل

إسلام سياسي

إخوانى يتوعد قادة الجماعة بنشر تسجيلات تكشف فسادهم

إخواني عن فضائح محمود حسين: "قيادات الجماعة في اسطنبول حرامية وأمراء حروب"

خريطة الجماعات المتطرفة في فرنسا وطرق الدولة في التعامل معها

فضائح داخل الإخوان.. محمود حسين وقيادات الجماعة اختلسوا أموال التبرعات - فيديو

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل: النقد بالنسبة لي مغامرة عاطفية

سيد قطب يبحث عن يقين يدعم قلقه في قراءته لــ "زقاق المدق"

الآثار: فسيفساء كوم الدكة ضمن سيناريو العرض المتحفي الجديد

مقامات في حضرة المحترم "الوكيل" يعيد اكتشاف أديب نوبل

صفحتنا ع الفيس بوك