مصر للطيران تبدأ نقل حجاج الوجه القبلى إلى جدة والمدينة المنورة

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، منها 6 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولى، إضافة إلى 4 رحلات من مطار برج العرب و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة.



ومن المقرر أن تنقل مصر للطيران على رحلاتها علي مدار اليوم 3150 حاجًا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية وحجاج الوجه القبلى من قرعة محافظات سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر، وكذلك مرسى مطروح والإسكندرية والغربية، بالإضافة إلى حجاج باماكو -عاصمة دولة مالى.