سول: موسكو أكدت أن انتهاك المجال الجوي "غير متعمد"

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن روسيا أخبرت سول بأن اختراق المجال الجوي الذي وقع أمس من جانب إحدى الطائرات الروسية كان غير متعمد وربما كان بسبب خلل تقني.



وقال المسئول الإعلامي في الرئاسة الكورية الجنوبية يون دو-هان - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "موسكو قالت إن وزارة الدفاع الروسية ستفتح تحقيقا على الفور وتتخذ الخطوات اللازمة"، مضيفا أن موسكو قالت إنه إذا حلقت الطائرة الروسية وفقًا لمسار مخطط من البداية لما وقع مثل هذا الحادث.



ومن جانبه، نفى المسؤول الصحفي في السفارة الروسية في كوريا الجنوبية ديمتري بانيكوف اليوم اعتذار موسكو لـ"سول" عن الحادث.



وقال بانيكوف، في تصريح لوكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، "شاهدنا تقارير في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تستشهد بكلمات مزعومة قالها الملحق العسكري الروسي بالنيابة، وأحطنا علما بتلك التقارير، وفي ضوء ذلك، يمكننا القول أن هناك أشياء كثيرة فيها غير صحيحة.. لم يصدر الجانب الروسي أية اعتذارات رسمية في هذا الصدد".



يذكر أن الطائرة الروسية اخترقت المجال الكوري الجنوبي أمس وحلقت فوق جزر دوكدو في البحر الشرقي مرتين مباشرة بعدما دخلت طائرات للجيشين الصيني والروسي منطقة تحديد الهوية الجوية لكوريا الجنوبية بدون إشعار مسبق، وأطلقت القوات الجوية الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية عقب خرق الطائرة الروسية للمجال الجوي الكوري الجنوبي، كما أرسلت شكوى رسمية لموسكو عقب الحادث.