الوزراء يوافق على تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط "مترو أبوقير"

وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد إلى أحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد (مترو أبوقير)، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار، يأتى هذا المشروع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقًا للمخطط الاستراتيجى للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمرانى شرقًا وغربًا.



كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع الغراء المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، حيث يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مسطح في مدينة الروبيكي، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل وتنفيذ كل أعمال البناء لتلك المصانع البديلة، هذا إلي جانب توجيه دعم اقتصادي لأصحاب مصانع الغراء القائمة فعليًا بمنطقة سور مجرى العيون، يكون عبارة عن مبلغ 450 جنيهًا للمتر المربع يتم صرفه من محافظة القاهرة، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد هدم المصنع، ووفقًا لمحضر الحصر الفعلي لهذه المصانع، يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، وفي إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة الروبيكي.



كما استعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفى لخريجى كليات "العلوم التطبيقية"، وكذا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي عرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على التوصيات التي تم عرضها.