متحدث النواب: تعديل قانون الجمعيات الأهلية بدافع وطنى وليس إملاء من الخارج

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن معيار المجلس أولا وأخير هو المصلحة العامة، والتاريخ هو من سيحكم على هذا المجلس ورئيسه الذى تحمل الكثير من أجل الصالح العام مقابل رصيده وشعبيته قائلًا:" التاريخ سيحكم وسينصف رئيس المجلس الذى تحمل الكثير من أجل الصالح العام.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقدة اليوم الأربعاء، للمتحدث الرسمى للبرلمان النائب صلاح حسب الله، لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.



وفى سياق متصل، قال حسب الله، إن قانون الجمعيات الأهلية صدر من أجل الصالح العام وبدافع وطنى من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه عندما تم إصداره فى 2017 كان من أجل الصالح العام وظروف بعينها من أجل حماية الدولة المصرية من خطر التمويلات، وعند إبداء بعض الملاحظات عليه تمت الاستجابة عندما تغيرت الظروف وتحقق الاستقرار بشكل كبير وتم وضع حد للباب الخلفى الخاص بالتمويلات، من ثم تم إصدار القانون الجديد، مؤكدا على أن البرلمان يصدر التشريعات من أجل الداخل والمصريين وليس من أجل الخارج إطلاقا.



وانتقد المتحدث باسم البرلمان، رؤية بعض المنظمات تجاه ما يحدث فى مصر، مؤكدا على أنه لا ترى إلا السواد فقط، ومن ثم تحكم على الدولة المصرية بعدم حيادية، مشيرا إلى أن المجلس لا يرد على مثل هذه التعقيبات ولا يضعها فى الاعتبار، مشيرا إلى أن المجلس ليس لديه أى مانعم لإجراء تعديلات على مشروعات قوانين مدام كانت فى الصالح العام وفق التزامات وطنية قائلا:" تم تعديل الجمعيات الأهلية والتنظيمات النقابية بدافع وطنى وليس إملاء من الخارج إطلاقا".



وأشار حسب الله، إلى التصريحات الإيجابية من العاملين فى المجتمع المدنى، بعد إقرار مجلس النواب قانون ممارسة العمل الأهلى، واستجابته للملاحظات، وكان هناك تقديرا وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدور رئيس البرلمان والنواب.