المفوضية الأوروبية ترد على تصريحات تركيا بشأن باتفاق الهجرة

عقبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المتعلقة بأن أنقرة ستلغي اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بإعادة قبول المهاجرين؛ وذلك إذا فشل الاتحاد في الوفاء بوعده بإمكانية السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك.



ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود قولها لايزال الجانبان ملتزمين بما يُسمى البيان المشترك، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاق الأوروبي - التركي لايزال شرطا لتحرير التأشيرة.



وكان تشاووش أوغلو قد صرح يوم الإثنين الماضي، بأن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين واتفاقية إلغاء التأشيرة للأتراك ستدخلان حيز التنفيذ في نفس الوقت.



وتشير تصريحات وزير الخارجية التركي إلى اتفاق عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي فشلت أنقرة في تنفيذه.