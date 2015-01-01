الكهرباء: الحمل الأقصي اليوم 30250 ميجاوات

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصي المسائي بالشبكة القومية لنقل الكهرباء بلغ 30250 ميجاوات، الأربعاء، فيما بلغ الفارق بين المتوقع والمتاح17600 ميجاوات.



وأضاف "حمزة"، أن الشبكة القومية لنقل الكهرباء لم تشهد أي تخفيف أحمال، أمس الثلاثاء، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكان الحمل الأقصي 30200 ميجاوت، والحمل الأدني 23800 ميجاوات.



وأوضح أن نسبة التغيير مقارنة بالعام السابق بلغت 0.66% للحمل الأقصي، و0.66% للحمل الأدني.



يذكر أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار؛ بسبب ترشيد الكهرباء والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.