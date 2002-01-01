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رياضة

الأهلي يتفوق على المقاولون العرب بـ49 فوزا مقابل 7 لذئاب الجبل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
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تحمل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، الرقم 72 في تاريخ لقاءات الفريقين التي تتضمن سجلا حافلا من الإثارة.

ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم في الثامنة من مساء اليوم بالجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الأخيرة هذا الموسم وقبل الأخيرة للأهلي الذي سيتلقى مع الزمالك في مواجهة القمة يوم الأحد القادم في ختام الدوري.

في التقرير التالي نرصد أبرز أرقام مواجهات الفريق الأحمر وذئاب الجبل في بطولة الدوري:

- التقى فريقا الأهلي والمقاولون العرب من قبل في 71 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

- سجلت مباراة الأهلي والمقاولون التي أقيمت في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6-2، أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك”، كآخر لاعب في الدوري المصري يسجل “سوبر هاتريك” ولم ينجح أيٌ من لاعبي الدوري العام على مدار 16 عاما في تكرار هذا الرقم.

- نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في 122 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 41 هدفًا في شباك الأهلي.

- 64 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، والذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.

- نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 39 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين؛ بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة خرج منها بشباك نظيفة.

- أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية.

- أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب.
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