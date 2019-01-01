مالكة "ستينا امبيرو" المحتجزة تتواصل "مباشرة" مع الطاقم

قالت شركة الشحن السويدية التي تمتلك الناقلة "ستينا امبيرو:، التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران يوم الجمعة الماضي، إنها " على تواصل مباشر" مع طاقم الناقلة.



وأوضحت شركة "ستينا بلك"، ومقرها السويد، في بيان أنها على تواصل مع الطاقم منذ أمس الثلاثاء.



وأضاف بيان الشركة: "أخبرنا قائد الناقلة أن الجميع بخير، وأنهم يتعاونون بصورة جيدة مع الإيرانيين الذين صعدوا على متن الناقلة".



وقال إريك هانيل، المدير التنفيذي للشركة:" بالطبع نقدر هذا التطور، وهو يعد أول إشارة على أننا قريبا سنرى مزيدا من التقدم الإيجابي من جانب السلطات الإيرانية".