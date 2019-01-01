الجيشان الروسى والصينى يواصلان تكثيف التعاون الاستراتيجى

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان: "إن القوات المسلحة لروسيا والصين ستواصل تحسين العلاقات العسكرية ودعم بعضهما البعض، وتكثيف آليات التعاون الاستراتيجي".



وأضاف المسئول الصيني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الأربعاء: "أن الصين وروسيا دخلتا حقبة جديدة من العلاقات، وأن تفاعل القوات المسلحة للبلدين دخل أيضا حقبة جديدة تحت القيادة الاستراتيجية لقادة الدولتين"، مشددا على نية بكين وموسكو لتعميق التعاون بينهما والمساهمة في الحفاظ على السلام العالمي وتوازن الأمن والاستقرار.



وأوضح وو تشيان أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى خلال طلعاتها المشتركة فوق بحر اليابان.



يُذكر أن الجيشين الروسي والصيني قاما- أمس الثلاثاء- بأول طلعات مشتركة بطائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واتهمت كوريا الجنوبية روسيا والصين بانتهاك مجالها الجوي فوق بحر اليابان، لكن موسكو وبكين نفيتا ذلك قطعيا.