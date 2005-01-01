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عالم

الكويت: طالبنا العراق تسليمنا جميع الرفات المعثور عليها مؤخرا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
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أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين، أن الكويت لا تدخر جهدا من أجل تحديد مصير أبنائها من الأسرى والمفقودين، موضحا أن الجهود خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق، وأن الكويت طالبت بغداد بتسليمها جميع الرفات المعثور عليها.

وأضاف الهين - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعقيبا على البيان المشترك الصادر عن اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية - أنه تم تقديم تلك المعلومات إلى اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية، والتي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ حيث تم العثور على عدد من الرفات ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في العراق.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق فني كويتي مشترك من وزارة الخارجية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، بزيارة دائرة الطب العدلي في العراق، للاطلاع على الإجراءات الفنية المتخذة من قبل المختصين في الدائرة، ونقل عدد من العينات من هذه الرفات إلى الكويت، لفحصها جينيا ومضاهاتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأشار إلى أن الفحوصات الأولية أثبتت نتائج إيجابية لعدد من العينات التي جلبها الفريق الفني، وبناء على ذلك طلبت الكويت تسليمها جميع الرفات لاستكمال عملية الفحص الجيني لكل الرفات، تمهيدا للإعلان عمن يتم التعرف عليه.

وأكد أن وزارة الخارجية الكويتية، ستبلغ ذوي الأسرى بعد انتهاء الفحص الجيني وعمليات المطابقة لكامل الرفات، عن كل المعلومات والبيانات والإجراءات التي اتخذت في سبيل تحديد مصير أسراهم، باعتبار ذلك حقا إنسانيا وقانونيا لهم.

ووجه الهين الشكر لأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للجهود التي يبذلونها من أجل تحديد مصير الأسرى، وكذلك للمختصين في وزارة الدفاع العراقية الذين أسهمت جهودهم في سرعة الوصول إلى موقعي الدفن على الأرض بناء على المعلومات المقدمة وحفرهما ورفع الرفات منهما.

وأعرب عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، مؤكدا استمرار الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت في 20 يونيو الماضي، اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء (السماوة) جنوب العراق، يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.

وقالت اللجنة في بيان مشترك حينئذ، إن هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، موضحة أن هذه الرفات استخرجت بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض استخراج الخريطة الجينية (DNA)، لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة.

وأوضحت اللجنة التي تضم ممثلين عن الكويت، والسعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر، أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية ستكشف العدد التقريبي للرفات التي تم استخراجها، وسوف تقدم معلومات حول جنسيتهم.

يذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين، كانت عام 2005، فيما تم العثور على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011 حتى الآن، ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).
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