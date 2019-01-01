بعد هروبه من الثأر.. 4 طلقات تنهي حياة شاب في أسوان

أنهت عائلة في أسوان حياة شاب من عائلة أخرى بأربع طلقات نارية؛ آخذًا بالثأر لوالدهم التي قتل منذ عامين.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن ما يقرب من عامين، حيث نشب خلاف بين عائلتي "القنصل" و"أبو حمام"، من قبيلة المرارى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مما أدى إلى إصابة "ص.ع.ا" أحد أفراد العائلة الأولى، وتوفي بعد إصابته بـ45 يوم، وبعدها فر شاب من العائلة الثانية هاربًا ليختبأ بالمناطق الجبلية لكى لا يعرفوا مكانه.



ومنذ ذلك الوقت تنوى عائلة "القنصل" الأخذ بالثأر من عائلة "أبو حمام"، حتى أتيحت لهم الفرصة وعلموا بنزول الشاب الهارب "ص.ا" من المنطقة الجبلية التي يعيش بها لإصلاح سيارته المعطلة بمركز إدفو بمنطقة يطلق عليها "الزراعيين"، فتوجه أولاد المجني عليه للأخذ بثأر أبيهم فأطلقوا عليه 4 طلقات نارية، مما أدى إلى وفاته في نفس الوقت وفروا هاربين.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحررت المحاضر اللازمة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.