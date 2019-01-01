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مصر

الصحة: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 1026 حاجًا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى مساء أمس الثلاثاء، 1026 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 311 حالة مرضية بمكة المكرمة، و715 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى أن 6 حالات دخلت المستشفيات السعودية، فيما غادرت حالتان بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 4 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لحالة واحدة بأحد مستشفيات السعودية، وتلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.
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