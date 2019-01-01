برلين تدين مقتل ناشطة مدافعة عن حقوق المثليين في روسيا

أدانت الحكومة الألمانية مقتل الناشطة الروسية في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، يلينا جريجوريفا.



وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية فيما يتعلق بملابسات الوفاة"، مطالبا بكشف شامل عن ملابسات الواقعة، وقال: "يتعين على روسيا ضمان إجراء تحقيقات في كافة الاتجاهات بدون تحيز".



وذكر المتحدث أن ألمانيا تنتظر إيضاح ما إذا كانت الجريمة لها علاقة بنشاط الضحية في الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.



ولقيت جريجوريفا حتفها عقب تعرضها للطعن عدة مرات في مدينة سان بطرسبرج الروسية مطلع هذا الأسبوع.



وبحسب بيانات الشرطة، كانت تلقت جريجوريفا 41 عاما عدة تهديدات أبلغت عنها جهات التحقيق.



ويشكو نشطاء حقوق الإنسان على نحو متكرر من تعرض مثليي الجنس في روسيا لاعتداءات وحشية، لا يواجه مرتكبوها في أغلب الأحيان أي تبعات.