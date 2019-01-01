الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

إسرائيل تنفذ حملة مخالفات لمركبات المقدسيين في سلوان جنوب الأقصى

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
شنت طواقم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مخالفات مالية لمركبات المواطنين المقدسيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات المارة وحررت لأصحابها مخالفات مالية متفاوتة، وصفها المواطنون بأنها "غير قانونية وكيدية".

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصورا صحفيا من منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.. وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي صالح الزغاري عقب دهم منزله وحولته إلى أحد مراكز الاحتلال في المدينة للتحقيق معه".

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط أعمال تجريف.

وأفاد شهود عيان بأن 8 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا، انطلاقا من مواقع "أبو صفية" العسكري خلف الشريط الحدودي شرق البلدة.

وأكد أن عملية التوغل رافقتها أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل في المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي التوغل في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من زراعتها أو فلاحتها، وتطلق الرصاص صوبهم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

منذ يوم

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

ستوديو

أبرزهم الكينج وبلاك تيما.. تعرّف على أهم حفلات ساقية الصاوي في أغسطس

الرئيس السيسي يلتقي وزير الداخلية

الجمهور يسخر من مصطفى حجاج بسبب "أه يا حنان" (شاهد)

عميد "سياسة واقتصاد السويس": النخبة الثقافية الموجودة حاليًا نتاج ثورة 23 يوليو (فيديو)

ads

رياضة

الأهلي يتفوق على المقاولون العرب بـ49 فوزا مقابل 7 لذئاب الجبل

الفيفا يفرض الإيقاف على الليبيري موسى بيليتي لمدة 10 أعوام

"كيشو" يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة في بيلاروسيا

أودريزولا: إصابة أسينسيو تقسم ظهرالفريق

الرئيس نيوز

متحدث النواب: البرلمان يعمل في إطار داعم للدولة دون منطق البطولات المزيفة

متحدث النواب: بث جلسات البرلمان قريباً

صلاح حسب الله: 145 نائباً "مش شوفناهم في قاعة البرلمان"

سرقة تبرعات وإذلال للشباب.. قيادي بالإخوان يفضح الجماعة (تسجيل صوتي)

منوعات

لعبة "ببجي" تقود فتاة سعودية للانتحار

محكمة تعاقب سعوديًّا هشم أسنان طفل بسبب خلاف على مباراة

بالأرقام.. أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي

كشكول

الجامعة البريطانية تقدم منحة دراسية لـ"عمر" مريض السرطان بـ 57357

حجازي: الثلاثاء حفل لتكريم المتفوقين بالشهادة الاعدادية في الجيزة

تعليم كفر الشيخ: لاشكاوي من امتحان اليوم لطلاب الدور الثاني للأول الثانوي

الطب ولغات "الحقوق - التجارة" يتصدرون رغبات تنسيق المرحلة الأولى.. و"الهندسة" مرحلة ثانية

إسلام سياسي

إخواني يتوعد قادة الجماعة بنشر تسجيلات تكشف فسادهم

إخواني عن فضائح محمود حسين: "قيادات الجماعة في اسطنبول حرامية وأمراء حروب"

خريطة الجماعات المتطرفة في فرنسا وطرق الدولة في التعامل معها

فضائح داخل الإخوان.. محمود حسين وقيادات الجماعة اختلسوا أموال التبرعات - فيديو

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة

"شوية فن" بمركز طلعت حرب الثقافى

"ثقافة الوادى الجديد" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

"إبداعات فنون الشاطئ" يواصل لياليه الصيفية بمطروح

صفحتنا ع الفيس بوك