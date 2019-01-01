"كيشو" يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة في بيلاروسيا

غادر القاهرة المصارع محمد إبراهيم "كيشو"، بطل مصر في المصارعة، متوجها إلى بيلاروسيا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، والتي ستقام خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو الجاري.



وتعد بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة إحدى أقوى البطولات العالمية في عالم المصارعة وإحدى البطولات ذات التصنيف العالمي ومن المحطات الهامة التي يشارك بها اقوي المصارعين في اللعبة.



وتعتبر هذه البطولة احتكاكا قويا للاعب مع مدارس أوروبا الشرقية من أجل الإعداد لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس وبطولة العالم في كازاخستان في سبتمبر وخطوة في طريق الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.



وأعرب المصارع كيشو - في تصريحات له اليوم - عن سعادته بالمشاركة بالبطولة نظرا لما تضمه من دول كبرى ذات باع طويل في اللعبة وتأتي في مرحله الإعداد قبل بطولات هامة.