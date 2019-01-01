ضبط 7500 كيلو ملح غير صالح للاستخدام الآدمي في بني سويف

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين سيارة محملة بـ7500 كيلو ملح سياحات مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة.



ووردت للمهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، والعقيد محمد محفوظ رئيس وحدة مباحث التموين بوجود سيارة محملة بملح فاسد.



وقاد عصمت محمد وكيل المديرية، وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، رمضان معوض مدير إدارة تموين المركز، ونادر شفيق مدير إدارة التجارة الداخلية، حملة مكبرة تمكنت من ضبط سيارة محملة 7500 كيلو ملح سياحات مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لتداوله بالأسواق، تم التحفظ على المضبوضات والسيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.