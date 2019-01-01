"مناهضة ختان الإناث" في ندوة بقاعة المركز الثقافي بكفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" بقاعة المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.



حضر الندوة، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة ناجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وعضو فرع المجلس، والدكتورة جاكلين بشري، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ صلاح بدر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، وبمشاركة 26 سيدة و12 رجل و12 طفل ليكون الإجمالي 50.



وخلال اللقاء، تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها، والرأي الديني في هذه القضية، والأضرار الجسدية والنفسية التي تترتب للفتاة عند إجراء العملية، والتجريم القانوني للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث.



وخرجت الندوة بعدة توصيات، منها تكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بين الجمهور في القرى، وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة فى المجتمع، والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرًا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلين على الزواج.



يأتي ذلك، في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بجميع محافظات الجمهورية.