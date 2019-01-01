الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

"مناهضة ختان الإناث" في ندوة بقاعة المركز الثقافي بكفر الشيخ

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
طباعة
ads
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" بقاعة المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

حضر الندوة، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة ناجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وعضو فرع المجلس، والدكتورة جاكلين بشري، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ صلاح بدر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، وبمشاركة 26 سيدة و12 رجل و12 طفل ليكون الإجمالي 50.

وخلال اللقاء، تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها، والرأي الديني في هذه القضية، والأضرار الجسدية والنفسية التي تترتب للفتاة عند إجراء العملية، والتجريم القانوني للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث.

وخرجت الندوة بعدة توصيات، منها تكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بين الجمهور في القرى، وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة فى المجتمع، والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرًا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلين على الزواج.

يأتي ذلك، في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بجميع محافظات الجمهورية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل مقتل صاحب شركة بفيصل.. بواب هشم رأسه بـ"رجل كنبة" لسرقته

منذ يوم

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأموال العامة تحقق فى بلاغ "إعلان هزيمة واعتذار" لاعبى المنتخب

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

ستوديو

أبرزهم الكينج وبلاك تيما.. تعرّف على أهم حفلات ساقية الصاوي في أغسطس

الرئيس السيسي يلتقي وزير الداخلية

الجمهور يسخر من مصطفى حجاج بسبب "أه يا حنان" (شاهد)

عميد "سياسة واقتصاد السويس": النخبة الثقافية الموجودة حاليًا نتاج ثورة 23 يوليو (فيديو)

ads

رياضة

الأهلي يتفوق على المقاولون العرب بـ49 فوزا مقابل 7 لذئاب الجبل

الفيفا يفرض الإيقاف على الليبيري موسى بيليتي لمدة 10 أعوام

"كيشو" يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة في بيلاروسيا

أودريزولا: إصابة أسينسيو تقسم ظهرالفريق

الرئيس نيوز

متحدث النواب: البرلمان يعمل في إطار داعم للدولة دون منطق البطولات المزيفة

متحدث النواب: بث جلسات البرلمان قريباً

صلاح حسب الله: 145 نائباً "مش شوفناهم في قاعة البرلمان"

سرقة تبرعات وإذلال للشباب.. قيادي بالإخوان يفضح الجماعة (تسجيل صوتي)

منوعات

لعبة "ببجي" تقود فتاة سعودية للانتحار

محكمة تعاقب سعوديًّا هشم أسنان طفل بسبب خلاف على مباراة

بالأرقام.. أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي

كشكول

تعليم مطروح يكرم كنترول الإسكندرية للشهادة الثانوية

الجامعة البريطانية تقدم منحة دراسية لـ"عمر" مريض السرطان بـ 57357

حجازي: الثلاثاء حفل لتكريم المتفوقين بالشهادة الاعدادية في الجيزة

تعليم كفر الشيخ: لاشكاوي من امتحان اليوم لطلاب الدور الثاني للأول الثانوي

إسلام سياسي

إخواني يتوعد قادة الجماعة بنشر تسجيلات تكشف فسادهم

إخواني عن فضائح محمود حسين: "قيادات الجماعة في اسطنبول حرامية وأمراء حروب"

خريطة الجماعات المتطرفة في فرنسا وطرق الدولة في التعامل معها

فضائح داخل الإخوان.. محمود حسين وقيادات الجماعة اختلسوا أموال التبرعات - فيديو

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة

"شوية فن" بمركز طلعت حرب الثقافى

"ثقافة الوادى الجديد" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

"إبداعات فنون الشاطئ" يواصل لياليه الصيفية بمطروح

صفحتنا ع الفيس بوك