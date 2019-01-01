ضبط 100 كيلو دقيق بلدي مدعم والتحفظ على 3 أطنان ملح

تمكنت ضباط مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بالتحفظ على 3 أطنان ملح طعام متحجر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، داخل مطحن بقرية تفهنا العزب مركز زفتى، قبل بيعه للجمهور، وضبط 100 كيلو دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بقرية حانوت مركز زفتى، قبل بيعهم بالسوق السوداء.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 3 أطنان ملح طعام متحجر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي داخل مطحن ملح بقرية تفهنا العزب مركز زفتى، ملك "إبراهيم.ف.ز"،وضبط "محمد.ا.م" 37 سنة صاحب مخبز بقرية حانوت، وبحوزته 100 كيلو دقيق بلدى مدعم، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء.



وتم تحرير محضر 1831 جنح مركز زفتى وتولت النيابة لاستكمال التحقيق.