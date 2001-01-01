رواندا تعتزم فتح سفارة لها في المغرب قريبا

أعلنت رئاسة الوزراء الرواندية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن كيجالي قررت فتح سفارة لها قريبا في المملكة المغربية.



وأوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الرئيس الرواندي بول كاجامي قرر تعيين السفير شيخ صالح هابيمانا سفيرا لبلاده في الرباط، وبموجب هذا القرار سينقل هابيمانيا من منصبه كسفير لبلاده في مصر ليتولى منصب السفير الجديد في المغرب.



وقد عمل شيخ صالح هابيمانا مفتيا لجمهورية رواندا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2011 ثم عين بعدها سفيرا لبلاده في جمهورية مصر العربية التي سينقل منها إلى المغرب وسيحل محله في سفارة بلاده بالقاهرة السفير الفريد كاليسا، بحسب ما نقلت صحيفة "تشاد جورنال".



ويأتي هذا القرار بعد عدة أيام من زيارة قام بها إلى كيجالي وزيرالشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة سلم خلالها رسالة من العاهل المغربي محمد السادس إلى الرئيس الرواندي.



وقد شهدت العلاقات المغربية الرواندية تحولا ملحوظا عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الرواندي كاجامي إلى المغرب في يونيو 2016 والزيارة التي أجراها الملك محمد السادس إلى رواند في أكتوبر من العام نفسه، وجرى خلال زيارة الملك محمد السادس لرواندا توقيع 23 اتفاقية ثنائية للمساهمة في مسار التنمية بالبلدين.



وفي مارس الماضي، وقعت بين الرباط وكيجالي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات في إطار الدورة الأولى للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين.



تجدر الإشارة إلى أن رواندا أعلنت مؤخرا عن فتح سفارتين جديدتين لها في قطر وغانا ليصل عدد سفارتها في الخارج إلى 39 سفارة بينها 16 سفارة في إفريقيا وحدها.