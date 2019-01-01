أمير الكويت يبحث مع وزير الدولة السعودى لشئون الطاقة أوجه العلاقات الثنائية

حث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع وزير الدولة لشئون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال النفط، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقصر (بيان)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شئون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.



كان وزير الدولة لشئون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له صباح اليوم، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.