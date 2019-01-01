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مصر

"مدبولى" فى أول اجتماع للوزراء بالعلمين الجديدة: المشروعات المنفذة إنجاز كبير

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.

وقال رئيس الوزراء: ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعًا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تصحيح خطأ حدث سابقًا في تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية؛ سواء الجامعة الأهلية، أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة.

وأشار إلى أن المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.

وتطرق مدبولي إلى حضوره مناسبات تخريج بعض الدفعات فى الكليات العسكرية وكلية الشرطة التي شرّفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن ما رآه من عناصر شبابية يدعو للتفاؤل، ويعطي ثقة لنا في مستقبل هذه المؤسسات المهمة بالدولة، وأعرب مدبولي عن شعوره بالفخر والاعتزاز أثناء حضور تخريج هذه الدفعات من شباب مصر الذي يحمي حاضرها ومستقبلها.

ونوّه إلى أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، التي يتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، مؤكدا أن تلك المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية؛ وصولًا لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على فض التشابكات التاريخية، بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، مستهدفة تحقيق نجاح كبير في هذا الصدد، مثلما نجحت في فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحديا كبيرًا تخوضه الحكومة حاليًا، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.

وأوضح رئيس الوزراء من ناحية أخرى أن الحكومة تستهدف في خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، موجها في هذا الصدد بقيام كل وزير بمتابعة إجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
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