إصابة 3 جنود كروات فى انفجار بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع الكرواتي "دامير كرستيتشيفيتش"، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة من الجنود الكرواتيين إثر تفجير انتحاري استهدف قافلتهم في أفغانستان.



وقال كرستيتشيفيتش- في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن أحد الجنود أصيب بإصابات خطيرة في الرأس، مشيرًا إلى أن الجنود المصابين تتراوح أعمارهم بين 27 عامًا و32 عامًا، وأن باقي الجنود الكرواتيين في أمان.



وأضافت الشبكة أن الانفجار وقع عندما كان الجنود المصابون ضمن قافلة بالقرب من قاعدة عسكرية في ضواحي العاصمة "كابول".