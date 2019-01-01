بلومبرج: ترامب يدرس سبل الضغط على تركيا للتنازل عن "الصفقة الروسية"

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية مازالت تفكر في كيفية الرد على تركيا بعد شرائها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، حيث أشعلت هذه الخطوة غضب حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وتابعت أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعضاء الكونجرس ضم أكثر من 40 سيناتور، وتم عقده في البيت الأبيض.



وقال جون كورنين، أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين التقوا مع ترمب في البيت الابيض "لقد أصبحت تركيا بلدًا يزداد إشكالية حيث أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر استبدادًا وسجن الصحافيين وانتهك حقوق الإنسان".



بينما قال السناتور عن تكساس تيد كروز إن النقاش كان أكثر تركيزًا على الأهداف العامة لحمل تركيا على التراجع عن الخطوات المحددة التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها.



وأوضحت الوكالة، أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها مخالفة القانون، والذي يتعين من خلاله فرض عقوبات على تركيا بسبب تعاونها العسكري مع روسيا.



وأشارت إلى أن النقاشات التي دارت في الاجتماع كانت حول ما هية هذه العقوبات وكيفية تطبيقها، بالشكل الذي تخسر فيه الولايات المتحدة أي حليف في الناتو.