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حوادث

إصابة معاون مباحث العياط إثر انفجار إطار سيارته

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:18 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أصيب معاون مباحث مركز العياط في حادث اصطدام سيارته أثناء توجهه للعمل، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة، وتبين استقرار حالته الصحية، حيث أصيب بإصابات خفيفة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الرفاعي بالعياط، وإصابة قائد سيارة، فانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين أن قائد السيارة الرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا معاون مباحث العياط.

وأشار الفحص والتحري إلى أنه أثناء قيادته سيارته متوجهًا لعمله بمركز الشرطة، انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدام السيارة بالرصيف على جانب الطريق.

تم نقل الضابط لمستشفى الشرطة وتقديم الإسعافات اللازمة له، حيث تبين إصابته ببعض الجروح السطحية والكدمات والسحجات بالذراعين والرجلين وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم رفع حطام السيارة بونش المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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