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محافظات

القاهرة توزع 1330 تأشيرة حج وتذاكر سفر على حجاج الجمعيات

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:10 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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وزع محافظ القاهرة تأشيرات الحج وتذاكر السفر على حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، البالغ عددهم 1330 حاجًا ومشرفًا على بعثة الحج، ومن ضمنهم 38 حالة استثنائية كان المحافظ قد وجه باختيارهم بكل شفافية، وفقًا لشروط الاستحقاق من خلال لجنة من مديرية التضامن بالمشاركة مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، متمنيًا لهم حجًا مقبولا وذنبًا مغفورًا والعودة سالمين إلى أرض الوطن.

وسلم المحافظ ولأول مرة في حج الجمعيات زوار بيت الله الحرام ملابس الإحرام، وكل أغراض ولوازم الحج وتوديعهم قبل انطلاق سفرهم اليوم للأراضي المقدسة، سائلاً منهم الدعاء لمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والتقدم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بحضور محمد سيد مدير المديرية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء ومندوبي الجمعيات بالقاهرة.

واطمأن المحافظ على توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، مُوجهًا رئيس البعثة بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

كما قام المحافظ بتسليم وتوزيع 100 سماعة أذن ديجيتال حديثة على عدد من المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع مقدمة تبرعًا من إحدى الجمعيات الأهلية الفاعلة تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، حيث قامت إدارة التأهيل بالمديرية باختيار المستحقين بالتنسيق مع مكاتب التأهيل بإدارات التضامن المنتشرة على مستوى أحياء القاهرة، وذلك بعد خضوعهم للكشف الطبى والبحث اللازم.

وخلال الحفل وزع المحافظ أيضًا 20 تأشيرة حج للعاملين بالمحافظة كان قد تم اختيارهم من خلال قرعة علنية تقدم لها عدد من الموظفين والعاملين من الديوان العام والمديريات والأحياء المختلفة.
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