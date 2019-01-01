طلب إحاطة بشأن انقطاع المياه في عدد من قرى محافظة قنا

توجه محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، بشأن معاناة المواطنين في عدد من قرى المحافظة من الانقطاع المستمر لمياه الشرب.



وأوضح النائب، أن هناك معاناة حقيقية وصعبة يعيشها أهالي قرى(العديسية-الغوصة-وأبنود-الترامسة-نجع الجبل-الدير الشرقي-كرم عمران-عزبة جبريل-الحجيرات) تتجسد في الانقطاع المستمر لمياه الشرب لفترات طويلة على مدار اليوم الواحد، ولا تأتي إلا بعد منتصف الليل فقط، دون أن يتحرك أحد ساكنًا من المسئولين والجهات المعنية.



وأكد النائب، على أن المشكلة بدأت في الظهور منذ شهر رمضان الماضي، وبدأت تتفاقم وتزداد حدتها مع دخول فصل الصيف، الذي يكثر فيه استهلاك المواطنين لمياه الشرب، وهو ما تسبب في غصب وسخط المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتي تصل في محافظة قنا إلى 50 درجة مئوية.



ولفت إلى أن حل المشكلة لايكمن في سياسة المسكنات ووعود من هنا وهناك بحلها، بقدر ما تحتاج إلى إحلال وتجديد خطوط المياه المتهالكة، وتركيب خطوط مياه جديدة لاسيما أن هناك قرى مدرجة ضمن المناطق المحرومة لدى الحكومة.