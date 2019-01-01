حملات تموينية على مخابز شرق الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملات على المخابز بإدارة تموين شرق برئاسة أحمد سليم مدير الإدارة، وتحت إشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة، استجابة لشكاوى بعض المواطنين، بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.



وأسفرت الحملات في نطاق الإدارة عن تحرير محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات لمخبز بمنطقة عزبة سكينة، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن لأحد المخابز، ومحضر عدم وجود لوحة مواعيد لمخبز بلدى بذات المنطقة.



كما تم تحرير محضرين ضد مخبزين بلدى بمنطقة أبيس الأولى، وذلك لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير تقرير إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات بمنطقة بذات المنطقة، وتقرير نظافة ضد مخبز بلدى، وجار المتابعة لأعمال المخابز بنطاق الإدارة، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.