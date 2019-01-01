البنتاجون يستعد لنقل خطوط إنتاج "F-35" من تركيا بتمويل من الكونجرس

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن شركة "لوكهيد مارتن" المسئولة عن تصنيع المقاتلات الأمريكية "إف 35"، لم تتأثر بطرد تركيا من برنامج المقاتلات.



وأضافت أن الشركة حققت أداء قياسي لأوامر الشراء بلغت 137 مليار دولار، حيث أدت مبيعات الطائرات المقاتلة القوية وصناعة الصواريخ إلى مبيعات بلغت 14.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



وأشارت إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 1.4% خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الاتفاق بين الشركة والبنتاجون على إنتاج 470 مقاتلة جديدة من طراز "إف 35" بقيمة 34 مليار دولار، والتي ستكون أكبر عملية شراء في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية.



وأوضحت أن القائمين على الشركة قللوا من تأثير إلغاء الحكومة بيع 100 مقاتلة لتركيا، مؤكدين أن الأزمة سيتم حلها بحلول شهر مارس المقبل.



وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن وزارة الدفاع "البنتاجون" طلبت تمويل إضافي من الكونجرس للمساعدة في عملية انتقال تصنيع نحو 900 جزء من المقاتلة من تركيا لباقي الدول الأعضاء في البرنامج.



وأوضح أن تركيا كانت ستتسلم 8 طائرات سنويًا من قيمة الصفقة التي تبلغ 470 مقاتلة، أي أن التأثير ضعيف للغاية.