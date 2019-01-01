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محافظات

"الصحة" تُرشح مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ ضمن البعثة الطبية للحج لـ2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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رشحت وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد عبدالفتاح الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، ليكون ضمن البعثة الطبية الرسمية للحج للعام 1440هـ-2019م، تكريمًا لما بذله من مجهودات في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في الفترة الماضية، وسرعة إسعاف المرضى.

وأعرب "الجنزوري"، عن بالغ سعادته لاختياره ليكون ضمن البعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية للحج للعام 1440هـ ـ 2019م، داعيًا جميع أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجارورة، للتواصل معه عبر خدمة الواتس آب على الرقم "01001443050"، خلال أيام الحج، حال تعرض أي شخص لأي مشكلة مرضية أو احتياجه لخدمة طبية في الأراضي العربية السعودية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قامت بإجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء بعثة الحج الطبية للعام 1440هـ ـ 2019م، وذلك فى مقر المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، ووصل عدد أفراد البعثة إلى 360 مبعوثًا من مختلف التخصصات الطبية.
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