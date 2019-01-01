الانتهاء من ملعب نجيل صناعى قانونى بمركز شباب الواسطى فى أسيوط

أعلن محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب الواسطى التابعة لمركز الفتح ضمن خطة الدولة لتطوير الملاعب ومراكز الشباب طبقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا للاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل الممكنة التى تساعدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة تجاه تطوير الأندية والملاعب الرياضية والمساهمة بالنهوض بالمنظومة الرياضية كاملة.



وأوضح محمد محمود، أنه تم الانتهاء من ملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب الواسطى بمركز الفتح، وإنشاء أسوار وإضاءة الخاصة بالملعب مع التشديد على المتابعة الدورية والمستمرة لمراحل وخطوات الأعمال الإنشائية للملاعب الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة وتلافي أي ملاحظات اثناء التنفيذ.



وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا خاصًا بإنشاء ملاعب نجيل الصناعي وتطوير أخرى بمراكز الشباب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى والمركز المختلفة.