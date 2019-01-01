بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، برنامج السيرك القومي خلال الموسم الصيفي بموقعي العجوزة وجمصة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.



حيث يقدم السيرك القومي برئاسة الفنان وائل عبدالله، مدير عام السيرك بموقع العجوزة، برنامجًا يتضمن أكثر من 13 فقرة من أروع وأخطر فنون السيرك تحت إشراف الفنان محمد النوبي، يوميًا في الساعة التاسعة والنصف مساء ولمدة ساعتين، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور لمدرب الحيوانات المفترسة الفنان "مدحت كوتة" وابنته الفنانة "أنوسة كوتة".



وفي موقع السيرك بجمصة، يحرص زوار المدينة من المصطفين في تمام العاشرة مساء ولمدة ساعتين، على مشاهدة فنون السيرك وبرنامجه المتميز الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الخطرة والممتعة، تحت إشراف الفنان راشد الراشد، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنانة لوبا الحلو.