تكلفة التشغيل والأجور وراء تراجع أرباح "مطاحن شمال القاهرة" 61.3%

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن العام المالي الماضي (2018-2019)، تراجع أرباح الشركة بنسبة 61.3%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح قابل للتوزيع بلغ 20.71 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 53.6 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له (2017-2018).



وأرجعت مطاحن شمال القاهرة تراجع الأرباح خلال العام المالي الماضي إلى 5 أسباب، تتضمن الارتفاع الكبير والمتزايد في أعباء التشغيل (كهرباء-مواد تعبئة وتغليف - قطع الغيار - وقود وزيوت- ضرائب عقارية)، بالإضافة إلى الزيادة السنوية الحتمية في الأجور.



وأضافت أن أسباب التراجع تتضمن أيضًا انخفاض سحب حصص الدقيق 82 % -الربط التمويني- نتيجة انخفاض الاستهلاك في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، وكلك ارتفاع تكلفة طحن طن القمح 82 بالمائة التمويني من 480 جنيه إلى 620 جنيه، وكذلك انخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية، نتيجة الركود في سوق بيع النخالة وعدم تعرضها للتلف.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 822.98 مليون جنيه، مقابل 785.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



يذكر أن مطاحن شمال القاهرة، حققت صافي ربح بلغ 24.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 66.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.