صحة الشرقية: غلق 202 منشأة طبية خلال النصف الأول من 2019

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية، من غلق 202 منشأة طبية غير مرخصة، خلال النصف الأول من العام الحالى 2019.



حيث قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحملات مكثفة علي هذه المنشآت خلال النصف الأول من العام الحالي "6 أشهر"، أسفرت جهود الحملات عن تنفيذ ٢٠٢ قرار غلق للمنشآت الطبية الخاصة المخالفة، كما تم إصدار الترخيص لـ١٠٥ منشأة طبية خاصة عبارة عن "٧٧ عيادة طبية، ٢١ عيادة أسنان، ٦ مراكز طبية، وعيادة تخصصية".



وتم تحرير ٩١ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، كما تم ضبط وتحريز أدوية مخالفة ببعض هذه المنشآت، وتم العرض علي السلطة المختصة بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي لفرز وتصنيف الأحراز، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.