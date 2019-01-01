سقوط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحه نارية.



تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط "محمد.ف" 28 سنة، عاطل، سابق ضبطة واتهامه في 6 قضايا متنوعة، وبحوزته طبنجة، وكمية من نبات البانجو المخدر 500 جرام، و"عبدالحميد. ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"حسين.م" 21 سنة عاطل، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وستتولى النيابة تحقيقاتها حيال الواقعة.