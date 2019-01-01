مستقبل وطن: العفو الرئاسي عن السجناء ينتصر لمبادئ ثورة يوليو



أكد عبدالله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2019، بشأن العفو عن 1563 سجينًا بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لذكري ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، يؤكد مفهوم العدالة الاجتماعية وينتصر لمبادئ الثورة التي بدأت شرارتها مع الضباط الأحرار وساندها الشعب.

وأضاف سعيد، في بيان صحفي له، أن جهود الرئيس السيسي غيرت حياة آلاف الشباب، وساهمت في استئناف حياتهم بشكل طبيعي، حيث إن القوائم التي تخرج في الأعياد والمناسبات هي قوائم خاصة بالإفراج الصحي والشرطي.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بجهود لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، مؤكدًا أن قرارات العفو التي تتبناها مؤسسة الرئاسة تنبع من تبني الدولة لمفاهيم العدالة الناجزة وإعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب للبدء من جديد دون هدم مستقبلهم.