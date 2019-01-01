بورصتا دبي والسعودية تواصلان مكاسبهما

ارتفعت بورصة دبي، اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم الشركات العقارية، مسجلة مكاسب لليوم الثالث على التوالي، بينما تلقت سوق الأسهم السعودية الدعم من القطاع المالي.



وصعد مؤشر بورصة دبي 0.2%، وزاد سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البلاد، للجلسة الثالثة رابحًا 0.8%، بعد أن أبرمت الشركة اتفاقًا في الصين لمشروع بقيمة 11 مليار دولار، وارتفع سهم إعمار مولز 2%.



كما صعد سهم سوق دبي المالي لليوم الثالث مرتفعًا 4.4% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام.



وفي أبوظبي، استقر المؤشر بعد أن حقق مكاسب على مدى ست جلسات.



كما ربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات، وزاد سهم الاتصالات السعودية 0.9% وصعد سهم البنك السعودي البريطاني 1.2%.



وأعلنت الاتصالات السعودية، يوم الإثنين، ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام، وزادت الإيرادات المجمعة للشركة، بينما تقلصت تكلفة الإيرادات.



وزاد سهم أسمنت تبوك 2.4% بعد أن تحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثاني، ونمت إيرادات الشركة مع تحسن متوسط أسعار البيع.