معاينة حريق عقار في عابدين: ماس كهربائي

أمرت نيابة عابدين برئاسة المستشار حازم اللمعي، الأربعاء، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في عقار بجوار البنك المركزي، لبيان سبب الحريق.



وكشفت معاينة النيابة الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات في وسط البلد، فتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.