كواليس اجتماعات ترامب مع الكونجرس للرد على صفقة "S-400"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كواليس اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة تطبيق العقوبات على تركيا ردًا على شرائها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "S-400"، والتي تم عقدها مساء يوم الثلاثاء الماضي.



وقالت الصحيفة إن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين ترامب وأحد كبار الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، خلال الاجتماع المغلق الذي عقد في البيت الأبيض، حيث طالب النائب الجمهوري بفرض عقوبات مشددة على تركيا، وهو الأمر الذي أزعج ترامب بشدة.



وتابعت أن الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية "إي ريش أيداهو" طالبوا ترامب بعدم التنازل عن العقوبات على تركيا، مؤكدين على أن ما فعلته تركيا يعرض أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" للخطر.



وأضافت أن ترامب حاول إقناع النواب بإجراء المزيد من المفاوضات مع أنقرة بدلًا من تطبيق العقوبات عليها، إلا أن النقاش تطور لمشادة كلامية بين ترامب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.



وأشارت إلى أن ترامب حاول تشتيت انتباه الحضور عن الأزمة التركية وكان يتحدث عن الرعاية الصحية والهجرة والملفات الاقتصادية، إلا أن نائب جمهوري أعاد السؤال على ترامب مرة أخرى حول ماهية العقوبات التي ستفرض على تركيا.