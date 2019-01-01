استلام جناحي توسعة بمدرستين بأسيوط وأبنوب للقضاء على تعدد الفترات

قال المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إنه تم استلام جناحي توسعة بمدرستين إحداهما بمدينة أسيوط والأخرى بمدينة أبنوب لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل؛ بما يساهم في القضاء على تعدد الفترات الدراسية واستكمالا لخطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول والتي أصبحت من المشاكل الملحة التي يجب التصدي لها.



وأشار المهندس مصطفى عبد الفتاح إلى اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية ووضعها على رأس أولويات خطة تحسين الخدمات المفدمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.



وأوضح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية إنه تم الاستلام الابتدائي لجناح توسعة بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط بطاقة ٢٤ فصل دراسي منهم ١٠ فصول لمرحلة رياض الأطفال وعدد ١٤ فصلا للمرحلة الابتدائية ليصل إجمالي فصول المدرسة إلى ٤٠ فصلا دراسيا، فضلا عن استلام جناح توسعة بمدرسة المهندس عيد محمد إبراهيم (أبنوب الثانويه للبنات) بطاقة ١٤ فصلا دراسيا وبذلك تنتهي مشكلة تعدد الفترات الدراسية، حيث كانت تعمل المدرستين بنظام الفترتين بالإضافة إلى تقليل الكثافات في الفصول.



وأشار مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية إلى إنه روعي في تنفيذ جناحي التوسعة بالمدرستين أعلى معايير الجودة والأمان وتزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالاضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى والتي تملأ اتوماتيكيًا عن طريق مضخة المياه وعمل صناديق للحريق بجميع الأدوار كتعليمات هيئة الدفاع المدني وتنفيذًا لتوجهات الحكومة بالحفاظ على الطاقة تم تركيب جميع كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقه Led Tube والمنتج خصيصًا لهيئة الأبنية التعليمية حيث تم طباعة عبارة منتج خاص بهيئة الأبنية التعليمية عليه لضمان عدم توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات كما تم استبدال الزجاج العادي بالبولي الغير قابل للكسر فضلًا عن تصميم الممرات الخاصة بذوى القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات المياه المجهزة لهم.