"الهجرة" تطالب بضرورة الانتباه إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة الهجرة وشئؤون المصريين بالخارج على اهتمامها بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، وتنظيم الرحلات إلى مصر للتعرف على حضارتهم وتاريخهم، كما ثمنت الوزيرة دور الشباب في الرد على الأخبار السلبية والمحبطة، والشائعات التي تثار حول الدولة المصرية، والقيام بدور توعوي بين زملائهم وأقرانهم للتعريف بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، والمشروعات القومية المختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء ممثلي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الأساتذة والباحثين والطلاب المصريين في جامعات كندا، وذلك بالمركز الثقافي المصري على هامش زيارتها إلى مدينة مونتريال، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال، والدكتور محمد حمزة الملحق الثقافي بواشنطن.



وفي هذا الصدد، لفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية تحري الدقة قبل إعادة النشر أو التعرض للمحتوى المنشور، باعتبار هذه المواقع سلاحا ذا حدين، علينا أن نعي لما يقوم به البعض من ترويج لمعلومات مغلوطة عن الدولة المصرية.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية شمل على العديد من الأنشطة التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، من أجل إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور.