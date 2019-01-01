"إيبولا" يمنع شركات النفط البحري الصينية من استكمال أعمالها

علّق فرع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في أوغندا أعمال الشركة بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس "إيبولا".

وقالت أمينة بوكينيا المتحدثة باسم المؤسسة التي تعد أكبر شركة للنفط في الصين، لوكالة أنباء "بلومبرج" إنه جرى هذا الأسبوع سحب العمال من حقل كينج فيشر النفطي الذي يقع على شواطئ بحيرة ألبرت، التي تطل عليها الدولتان.

وأضافت أن الشركة ستنتظر لحين إعلان السلطات خلو البلاد من "إيبولا" قبل استئناف العمل في الحقل النفطي.

ويشار إلى أنه تم رصد فيروس "إيبولا" في أوغندا في يونيو الماضي.

وكان الفيروس تفشى في الكونغو العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من 740 شخصًا.