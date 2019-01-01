تحذيرات مصرية - قبرصية للشركات الدولية من دعم "التنقيب التركي"

أكدت صحيفة "قبرص ميل"، أن كافة شركات النفط الدولية رفضت مساعدة السفن التركية في عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقع قبالة السواحل القبرصية.



وتابعت أنه - حتى الآن- لم ترسو أي سفينة لشركات دولية مرتبطة بعمليات الحفر التركية غير القانونية، ولم تقترب أي سفينة بخلاف السفن التركية من ميناء ليماسول.



وأضافت أن عدد من التقارير الإعلامية أكدت أن سفينة "فوس برايم" التي تديرها الشركة الهولندية "فرون أوفشور سيرفيسز" قد وصلت لميناء ليماسول لتقديم الدعم لسفينة الحفر التركية "يافوز".



وأشارت إلى أن السفنية ليس لها علاقة بالسفينة التركية ولا تقدم أي دعم لها، وأكدت قبرص أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من وجود السفينة الهولندية، حيث أكدت الحكومة الهولندية أنها لن تشارك في أي أنشطة بحرية تركية حول قبرص.



وأوضحت أن تركيا كانت قد روجت أن السفن الهولندية ستقدم الدعم لتركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وقال متحدث باسم الشركة " نعرف الحساسيات السياسية بين تركيا وقبرص فيما يتعلق بموقع حفر يافوز ولهذا السبب لن تدعم سفننا عملياتها في المياه القبرصية".



وأكدت الصحيفة، أن الشركة الهولندية ليست الوحيدة التي رفضت الطلب التركي بتقديم الدعم لعمليات التنقيب، حيث تراجعت عدد من الشركات، وحتى الآن لم تتلقى سفينيتي الفاتح أو يافوز أي دعم دولي سواء من الباطن أو في العلن.



وأوضحت أن قبرص حذرت من تعامل أي شركة دولية مع تركيا، كما أصدرت التحذير نفسه، مصر التي أكدت أن أي شركة ستدعم عمليات الحفر التركية ستحرم من المنشآت والموانئ المصرية.

