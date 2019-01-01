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اقتصاد

نيسان تنوي إلغاء 10 آلاف وظيفة لتحسين وضعها المالي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تستعد المجموعة اليابانية لصناعة السيارات نيسان المتحالفة مع الفرنسية رينو للإعلان، الخميس، عن إجراءات صارمة لإصلاح حساباتها من بينها، حسب وسائل إعلام يابانية، إلغاء أكثر عشرة آلاف وظيفة.

وكان رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا حذر في الربيع من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة مؤكدًا أن المجموعة لا تملك خيارًا آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية التي قام بها كارلوس غصن منقذ المجموعة الذي بات يواجه إدانة حاليًا.

وقالت ناطقة باسم نيسان "لا نعلق على التكهنات"، لكن وكالة الأنباء كيودو وصحف كبرى ذكرت أنه سيتم الإعلان عن ذلك الخميس بمناسبة نشر المجموعة الصناعية لنتائجها الربعية التي يتوقع أن تكون سيئة جدًا.

وكتبت صحيفة نيكاي الاقتصادية على موقعها الإلكتروني بدون أن تذكر مصادر أن نيسان وبعد تراجع أرباحها الصافية بنسبة 57 بالمائة في 2019-2018، ستشهد انخفاضًا في أرباح الاستثمار بنسبة تسعين بالمائة في الفصل الأول من السنة المالية الجارية "أبريل-يونيو" بفارق كبير عن تقديرات المحللين.
أما اليابانية "ميستوبيشي موتورز" آخر المنضمين إلى التحالف، فستقدم نتائجها الأربعاء وبعد سنة جيدة جدًا، تتوقع هي أيضًا تراجع أرباحها.

بالإضافة إلى 4800 وظيفة تحدثت عنها نيسان في مايو، هناك 2500 وظيفة على الأقل مستهدفة، ويمكن أن يشمل خفض الوظائف مواقع في أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى لا تحقق فيها نيسان أرباحًا كبيرة، كما ذكرت "كيودو".

وفي نهاية المطاف، لجأ هيروتو ساكاوا الذي عرف بسعيه لخفض النفقات في إدارة كارلوس غصن في بداية الألفية الجديدة عندما كانت نيسان على حافة الإفلاس إلى الوسائل نفسها، وبذلك سيتم تخفيض عدد موظفي المجموعة أكثر من سبعة بالمائة من أصل 139 ألف شخص.

وفي بورصة طوكيو، كان المستثمرون أقرب إلى الترحيب بهذه الاقتطاعات، إذ إنهم يحسبون خصوصًا الفوائد المالية لذلك، فقد أغلق سعر سهم نيسان على ارتفاع نسبته 0,95 بالمائة وبلغ 781,6 ينا.

وقالت جانيت لويس الخبيرة في مجموعة "ماكاري كابيتال سيكيوريتيز" إنه "رد مناسب على مبيعات متواضعة". وأضافت أن "شركات صناعة السيارات ليست في وضع جيد وعلى بعضها خفض الإنتاج".
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