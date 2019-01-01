اتجاه شرائي لمسئولي إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

اتجهت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، إلى الشراء خلال جلسة يوم الاثنين الماضي.



وأوضحت البورصة، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 5 صفقات على 4 أسهم اتجهوا إلى الشراء.



وتصدر صفقات الشراء، مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري حيث اشترى 380 ألف سهم من الشركة، تلاه مجموعة مرتبطة قامت بشراء 73.39 ألف سهم من الدولية للمحاصيل الزراعية.



وفي المرتبة الثالثة جاء نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي حيث قام بشراء 22.62 ألف سهم من الشركة.



وحل في المرتبة الثالثة مجموعة مرتبطة قامت بشراء ألف سهم من مستشفى النزهة الدولي، وفي صفقة أخرى قام مجلس إدارة مستشفى النزهة بشراء 800 سهم.



يشار أنه تم تعطيل العمل بالبورصة المصرية أمس الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو