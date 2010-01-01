"شوية فن" بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، حفلا غنائيا لفرقة "جو شوية فن".



ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني منها: "حدوتة، سكر اوكر، حرف الشباك، ست البنات، لولي،حوش البيت، شوية فكة، جدع طيب، صنايعي، بهجة وغيرهم من الأغاني.



تأسست فرقة شوية فن بقيادة الفنان "أيمن جوزيف" عام 2010، وقدمت العديد من الأعمال الغنائية للأطفال والشباب من واقع الحياة اليومية.